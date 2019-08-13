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Irak’ta Haşdi Şabi’ye ait cephanelikte patlama: 1 ölü, 29 yaralı

Irak’ın başkenti Bağdat’ta Şii milis gücü Haşdi Şabi’ye ait cephanelikte çıkan yangın nedeniyle meydana gelen patlamalarda 1 kişinin öldüğü, 29 kişinin yaralandığı bildirildi.

13 Ağustos 2019 Salı 14:55
Irak’ta Haşdi Şabi’ye ait cephanelikte patlama: 1 ölü, 29 yaralı

Irak Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Bağdat’ın güneyinde yer alan el-Dora bölgesinde HaşdiŞabi’ye ait Kasr Kampı’ndaki yangın nedeniyle depodaki havan topları infilak etti ve parçaları sivil yerleşim alanlarına düştü. Cephanelikteki patlamalar sonucu 1 kişi öldü, 29 kişi yaralandı.

Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Bağdat Emniyet Müdürlüğünde görevli Üsteğmen Hatim el-Cabiri daha önce yaptığı açıklamada, başkentin güneyindeki Haşdi Şabi’ye ait Kasr Kampı’ndaki cephanelikte çıkan yangın sonucu bazı roketlerin infilak ettiğini bildirmişti.

(BRT/TAK)

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Anahtar Kelimeler:
IrakPatlama
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