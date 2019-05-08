Irak’ta kuş gribi vakası

Tarım Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Basra kentinde bir kişininvirüsüne yakalandığı belirtildi.

Daha önce Basra kentindeki kuş pazarında bir kuş gribi vakasının bulunduğuna dikkat çeken Bakanlık, laboratuvarda teşhis edilen virüsün bir örneğinin de Londra’daki Weybridge laboratuvarı ile Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü’ne (OIE) gönderildiğini bildirdi. Yapılan açıklamada, test sonuçlarının Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü tarafından onaylandığı vurgulandı. (BRT/CNNTURK)