Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
ABD tarihinde bir ilk: Üç güzellik yarışmasında da siyah kadınlar birinci oldu, #MeToo vurgusu yapıldı
BD tarihinde bir ilk: Üç...
Drone'ları hack'lemek meğer 'çocuk oyuncağı'ymış!
Drone'ları hack'lemek çok kolaymış!
Wi-Fi 6 dönemi resmen başlıyor!
Wi-Fi 6 dönemi resmen başlıyor!
Facebook hikayeleri 'tutmaz' denildi, 500 milyonu devirdi!
Facebook hikayeleri 500 milyonu devirdi!
Kahvaltıyı atlamak kalp hastalığından ölüm riskini artırabilir
Kahvaltıyı atlamak kalp hastalığından ölüm...

Irak’ta kuş gribi vakası

Irak’ın güneyindeki Basra kentinde kuş gribi vakası tespit edildiği bildirildi.

08 Mayıs 2019 Çarşamba 09:04
Irak’ta kuş gribi vakası
banner44

banner41
Irak Tarım Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Basra kentinde bir kişinin kuş gribi virüsüne yakalandığı belirtildi.

Daha önce Basra kentindeki kuş pazarında bir kuş gribi vakasının bulunduğuna dikkat çeken Bakanlık, laboratuvarda teşhis edilen virüsün bir örneğinin de Londra’daki Weybridge laboratuvarı ile Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü’ne (OIE) gönderildiğini bildirdi. Yapılan açıklamada, test sonuçlarının Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü tarafından onaylandığı vurgulandı. (BRT/CNNTURK)

banner22
Anahtar Kelimeler:
Kuş GribiIrak
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Rusya’da çığ düştü: 7 turist hayatını kaybetti
Rusya’da çığ düştü: 7 turist hayatını kaybetti
İngiltere Avrupa Parlamentosu seçimlerine katılacak
İngiltere Avrupa Parlamentosu seçimlerine katılacak
ABD’de okula silahlı saldırı
ABD’de okula silahlı saldırı

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim