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Irak'ta sıcaklık gölgede 50 dereceyi aştı: Buz talebi patladı

Irak'ta 50 dereceyi aşan sıcakta en büyük sorun elektrik kesintileri. Klima ve buzdolaplarının çalışmadığı Basra kentinde halk çareyi buz satın almakta buluyor. Buz fiyatları fırlamış durumda.

05 Temmuz 2021 Pazartesi 12:06
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Irak'ta sıcaklık gölgede 50 dereceyi aştı: Buz talebi patladı

Bunaltıcı sıcak elektrik kesintileriyle birleşiyor. Durum daha da katlanılmaz bir hal alıyor

Sıcaklıkların 50 dereceyi aştığı ırak'ta elektrik sorunu bir türlü çözelemiyor.

Son dönemde ana elektrik hattında oluşan arıza nedeniyle kesintiler arttı.

Ülkenin güneyindeki Basra kentinde elektriksiz kalan halk, çareyi buz satın almakta buluyor.

Buzdolapları çalışmadığı için buz yiyeceklerin saklanmasında da kullanılıyor.

Basra'da buz fiyatları katlanmış durumda.

Bir müşteri, "Basra'da hava çok sıcak, elektrik yok. Buz almak zorunda kalıyoruz. Buzların da fiyatı arttı. Umarız hükümet bu soruna çözüm bulur" dedi.

Bir Basralı kentteki durumu, "Çok sıcak ve hiç elektrik yok. Buzdolapları eriyor. Çocukların soğuk suya ihtiyacı var. Ne su ne elektrik var. Gölgede sıcaklık 53 derece" sözleriyle özetledi.

Elektrik kesintileri ülkede daha önce hükümet karşıtı geniş çaplı protestolara da yol açmıştı.

Kesintilerin artmasıyla baskı altında kalan Enerji Bakanı Mehdi Hantuş görevinden istifa etti.

Iraklı yetkililer, kesintilerin artmasının nedenini elektrik hatlarına düzenlenen terör saldırılarına, elektrik santrallerine yakıt sağlanamaması ve komşu İran'dan elektrik sevkiyatının durdurulmasına bağlıyor.

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi elektrik kesintileriyle mücadele için yeni bir eylem planı açıkladı.

Enerji Bakanlığı'na destek için yeni bir komite oluşturulacağını duyurdu.

Son Güncelleme: 05.07.2021 16:25
Anahtar Kelimeler:
Irak50 DereceSıcaklık
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