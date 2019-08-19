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Irak’tan ABD ve İran’a “Gerginliği azaltma” çağrısı

Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, ABD ve İran’a “gerginliği azaltması” çağrısında bulundu.

19 Ağustos 2019 Pazartesi 12:09
Irak’tan ABD ve İran’a “Gerginliği azaltma” çağrısı

Irak Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Salih, önce İran’ın Bağdat Büyükelçisi İrecMescidi’yi ardından ABD Büyükelçisi MatthewTueller ve beraberindeki heyeti Bağdat’taki Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda kabul etti.

Salih ile Mescidi’nin görüşmesinde, Irak ile İran arasındaki ilişkinin ve iş birliğinin çeşitli alanlarda geliştirilmesi konusu ele alındı.

Son siyasi gelişmelerin ele alındığı görüşmede, bölgedeki tansiyonun düşürülmesi gerektiğine vurgu yapıldı.

Irak Cumhurbaşkanı Salih ile ABD Büyükelçisi Tueller’in görüşmesinde ise iki ülke arasındaki ilişkilerin tüm alanlarda güçlendirilmesine yönelik fikir alışverişinde bulunuldu.

BRT/TAK

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Anahtar Kelimeler:
Irak
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