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Irak’tan, ABD’ye askerlerini çekmesi için mekanizma talebi

Irak, ülkedeki ABD askerlerinin çekilmesi için Washington yönetiminden, mekanizma oluşturmasını talep etti.

10 Ocak 2020 Cuma 17:57
Irak’tan, ABD’ye askerlerini çekmesi için mekanizma talebi

Irak Başbakanlık basın ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başbakan Adil Abdulmehdi ve ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo telefonda görüştü.

Görüşmede, Abdulmehdi, Pompeo’dan, meclisin ABD askerlerinin Irak’tan çıkarılması için aldığı kararın uygulanması çerçevesinde, ABD’den bir heyetin, Irak’a gönderilerek, askerlerin çekilmesi için mekanizma oluşturmasını istedi.

ABD’li askerler ve insansız hava araçlarının (İHA) Irak hava sahasına hükümetin izni olmadan girdiğini de karşı tarafa aktaran Abdulmehdi, bunun iki ülke arasındaki anlaşmalara aykırı olduğunu vurguladı.

Pompeo da, konuyu takip edeceğini ve Irak’ın egemenliğine saygı duyduklarını ifade etti.

Abdulmehdi, aynı zamanda İran’ın Irak’ta Ayn el-Esed ve Erbil’deki ABD askeri üslerini hedef alan saldırılarını da reddettiklerini aktararak, ülkesinin savaş alanına çevrilmemesi için çaba harcadıklarını bildirdi.

Açıklamaya göre Abdulmehdi, telefon görüşmesini şöyle tamamladı:

“Irak olarak, komşu ülkeler ve uluslararası toplumla ilişkileri muhafaza etmeye ve yabancı misyon temsilciliklerinin korunmasına önem veriyoruz. DEAŞ terörüyle mücadele, ülkenin yeniden imarı, ekonomik kalkınması, bağımsızlığı ve egemenliğinin korunması, önceliklerimiz arasında bulunuyor.”

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