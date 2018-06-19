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'İran'a yönelik yaptırımlara karşı şimdiden senaryolar üretmeliyiz'

Tahran Ticaret, Sanayi, Maden ve Tarım Odası Başkanı Mesud Honsari, ABD'nin ekonomik yaptırımları karşısında İran'ın şimdiden senaryolar geliştirmesi gerektiğini belirtti.

19 Haziran 2018 Salı 14:22
'İran'a yönelik yaptırımlara karşı şimdiden senaryolar üretmeliyiz'

İran'ın resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, Tahran Ticaret Odası temsilci heyeti toplantısında konuşan Honsari, ABD'nin ekonomik yaptırımları arttırması durumunda İran'ın yaptırımları delmek gibi senaryoları değerlendirmesinin önemli olduğunu ifade etti.

Ekonomik yaptırımlara karşı şimdiden hazırlıkların yapılması gerektiğini vurgulayan Honsari, sözü edilen yaptırımların ülke ekonomisini olumsuz yönde etkilediğini dile getirdi.

"Avrupa ülkelerinden İran'ın sorunlarını çözmesini beklemenin yersiz" olduğunu söyleyen Honsari, "ABD, dünya ekonomisinin yüzde 30'una hâkim bir ülke. Bu nedenle ülkeler İran'la ABD arasında bir seçim yapmak durumunda kaldıklarında ABD'yi tercih ediyorlar." dedi.

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Daha önce ambargo uygulanan yıllarda Tahran yönetimine yardım eden Çin, Rusya ve Kuzey Kore gibi bazı ülkelerin dahi şu an İran'la ilişkilerini sınırlandırma yoluna gittiklerine işaret eden Honsari, "Bu seferki yaptırımlar daha zorlu olacaktır. Dolayısıyla İran'a yönelik yaptırımlara karşı şimdiden senaryolar üretmeliyiz." ifadelerini kullandı.

Yeni yaptırımların uygulanacağı dönemin doğru yönetilmesi gerektiğine dikkati çeken Honsari, şunları kaydetti:

"Birinci senaryo olarak yaptırımları yine delme yoluna gidebiliriz. Fakat bu sefer yaptırımları delmek, öncesine göre daha zor olacaktır. İkinci senaryo ise petrol satışının zorlaştırılması karşısında alınacak tedbirlere yönelik olmalı. Ve gıdaya karşı petrol. Bu senaryoların hepsi için ön şart ulusal birliğin sağlanması. Dolayısıyla gazetelerde de bu birliği zedeleyecek yayınlar yer almamalı."

Geçen ay nükleer anlaşmadan çekildiğini açıklayan ABD Başkanı Donald Trump, İran'a daha sert ekonomik yaptırımlar uygulayacaklarını duyurmuştu.  

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Son Güncelleme: 19.06.2018 14:24
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