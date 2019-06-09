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İran: AB ülkeleri bizi eleştirecek konumda değiller

09 Haziran 2019 Pazar 17:06
İran: AB ülkeleri bizi eleştirecek konumda değiller
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İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, AB ülkelerinin nükleer anlaşma dışındaki meseleler üzerinden İran'ı eleştirecek konumda olmadıklarını söyledi.

Tahran'daki bir özel üniversitede öğrencilerle bir araya gelen Zarif, burada gazetecilere gündemdeki konularla ilgili değerlendirmelerde bulundu. 

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ve Japonya Başbakanı Şinzo Abe'nin Tahran'daki temasları ile Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin Tacikistan'ın başkenti Duşanbe'ye yapacağı ziyaretin İran'ın siyasetini anlatması ve tüm dünyayı hedef alan politikalara karşı koyacak çözüm yollarıyla ilgili fikir alışverişinde bulunması için bir fırsat olduğunu ifade eden Zarif, Washington yönetiminin politikalarının sadece İran'ı değil tüm dünya ülkelerini hedef aldığını, ekonomik sorunların tek çözüm yolunun ekonomik savaşın durması olduğunu ve bunu tüm toplantılarda Abe'ye aktardıklarını belirtti.

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Nükleer anlaşmanın tarafları olan Avrupa ülkelerinin İran'ın ekonomik ilişkilerini normalleştirmekle yükümlü olduklarını dile getiren Zarif, "AB ülkeleri nükleer anlaşmayla ilgisi olmayan konularda İran'ı eleştirecek konumda değiller. Bu ülkeler sorunların ne kadarının çözüldüğü ve normalleşmenin ne derece sağlandığıyla ilgili konuşmalıdır." dedi. 

Nükleer anlaşmada atılan adımların değil sonucun önemli olduğunu kaydeden Zarif, "Çaba gösterdik ancak olmadı gibi ifadeler doğru değildir. Biz de bundan sonra onların yaptığının aynısını yapabiliriz. Eğer attıkları adımlar kendi görevleri doğrultusunda olursa biz de adımlarımızı durdururuz. Biz onların attığı adımlarla uyumlu olarak karar alacağız." diye konuştu.

Batı'nın bölgedeki politikalarının zarardan başka sonuç doğurmadığını savunan Zarif, Almanya gibi ülkelerin Suudi Arabistan'a silah satışını durdurduğunu ancak diğer ülkelerin buna izin vermeye devam ettiğini söyledi.

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