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İran: ABD, İran’a baskıyı artırarak rejimi yıkma amacındadır

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Abbas Arakçi, ABD’nin İran’a baskıyı artırarak “rejimi yıkma” amacında olduğunu söyledi.

30 Ağustos 2019 Cuma 09:34
İran: ABD, İran’a baskıyı artırarak rejimi yıkma amacındadır

İran resmi ajansı IRNA’ya göre, başkent Tahran’da düzenlenen “Devrim Sürecinde Dış İstihbarat ve Güvenlik Teşkilatı” konferansında konuşan Arakçi, “ABD’nin İran’a yönelik politikası, baskıyı olduğunca artırmaktır. Hedefleri rejimi yıkmaktır.” dedi.

Washington yönetiminin İran’la mücadele için asıl olarak ekonomik araçları kullandığına işaret eden Arakçi, rejimi devirmeyi hedefleyen ABD’nin nükleer anlaşma sonrasında ekonomik baskı aracını kaybettiğini görünce söz konusu anlaşmadan çıktığını dile getirdi.

Arakçi, “ABD’nin başında Donald Trump’ın yerine kim olursa olsun nükleer anlaşmadan çıkardı. Onlar (Washington yönetimi) nükleer anlaşmayı imzalamakla bir oyuna giriştiler, fakat istedikleri sonucu alamadılar. İran ise bölgede az ya da çok bir güce ulaştı ve direniş unsurları zayıflamak yerine daha da güçlendi.” değerlendirmesinde bulundu.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Arakçi, ABD’yle mücadelede tüm kurumlar arasında iş birliği olması gerektiğini, bu konuda ülke dışı operasyonlardan sorumlu Devrim Muhafızlarına bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ile Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif arasında bir fark olmadığını sözlerine ekledi.

NTV/..

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Anahtar Kelimeler:
İranABD
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