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İran: ABD yaptırımları nedeniyle COVID-19 aşısı alamadık

İran Merkez Bankası Başkanı Himmeti, ABD'nin uyguladığı yaptırımlar nedeniyle şu ana kadar ülke dışından COVID-19 aşısı satın alamadıklarını söyledi.

07 Aralık 2020 Pazartesi 13:10
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İran: ABD yaptırımları nedeniyle COVID-19 aşısı alamadık

Sosyal medya hesabından açıklama yapan İran Merkez Bankası Başkanı Abdunnasır Himmeti, ülkesinin yeni tip koronavirüs (COVID-19) aşısı temin edememesine yönelik eleştirilere yanıt verdi.

ABD yaptırımlarının COVID-19 aşısı satın almada engel teşkil etmediğine dair iddiaların doğru olmadığını belirten Himmeti, yaptırımlar nedeniyle bu konuda engellerle karşılaştıklarını dile getirdi.

"Her türlü ödeme ve para transferi yolunu denedik"

Himmeti, "Koronavirüs aşısının (COVAX) resmi olarak Dünya Sağlık Örgütünün aracılığıyla satın alınması gerekiyor. Bunun için her türlü ödeme ve para transferi yolunu denedik ama ABD hükümetinin insanlık dışı yaptırımları ve bir OFAC (ABD Hazine Bakanlığına bağlı Yabancı Varlıkları Koruma Ofisi) lisansı alma zorunluluğu nedeniyle engellerle karşılaştık." ifadelerini kullandı.

Konuyla ilgili Güney Kore ve Uluslararası Para Fonundaki (IMF) girişimlerin sonuçsuz kaldığını aktaran Himmeti, para transferi için farklı yollar aradıklarını kaydetti.

Washington yönetimi, 7 Ağustos 2018'de İran'ın finans sektörüne yönelik tek taraflı yaptırım uygulamaya başlamıştı. Daha sonra İran Merkez Bankasının da yaptırım kapsamına alınması nedeniyle Tahran yönetimi, uluslararası ticarette sorunlarla karşılaşıyor.

ABD yaptırımları nedeniyle İran'ın Güney Kore ve çeşitli ülkelerdeki mali varlığı da bloke edildi.

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