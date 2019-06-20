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İran, ABD'ye ait İHA'yı düşürdü

 ABD Hava Kuvvetleri'ne ait Global Hawk tipi İHA'nın vurularak düşürüldüğü kaydedildi.

20 Haziran 2019 Perşembe 09:51
İran, ABD'ye ait İHA'yı düşürdü

Devrim Muhafızları'na ait internet sitesinde yapılan açıklamada, İran Devrim Muhafızları Ordusu Hava-Uzay Kuvvetleri tarafından Umman Körfezi'ne kıyısı olan Hürmüzgan eyaletine bağlı Kuhmubarek kenti sahilinde ABD Hava Kuvvetleri'ne ait Global Hawk tipi İHA'nın vurularak düşürüldüğü kaydedildi.

ABD ÖNCE YALANLADI ARDINDAN DOĞRULADI

CENTCOM sözcüsü Bill Urban, ABD'nin İran hava sahasında bulunan İHA'sı olmadığını söyledi ve İran'ın açıklamasını yalanladı. ABD tarafından yapılan yeni açıklamada ise ABD'ye ait bir İHA'nın Hürmüz Boğazı civarında uluslararası hava sahasında İran füzesiyle düşürüldüğü duyuruldu.

ABD ve İran arasındaki tansiyonun Umman Körfezi'nde 2 tankere yönelik saldırı ve tarafların saldırıya ilişkin iddiaları ile daha da yükseldiği biliniyor.

UMMAN KÖRFEZİ'NDEKİ 2 TANKERE YÖNELİK SALDIRI

Umman Körfezi'nde geçen hafta iki büyük petrol tankerinde patlamalar olmuştu. Tankerlerdeki 44 kişilik mürettebat İran arama kurtarma ekipleri tarafından kurtarılarak, İran'ın Hürmüzgan eyaletine bağlı Cask Limanı'na nakledilmişti.

Japonya Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanı Seko Hiroşige, Japonya'ya yük taşıyan iki petrol tankerinin Hürmüz Boğazı yakınlarında saldırıya uğradığını duyurmuştu. Tankerlerden birinin Japonya, diğerinin ise Norveç'e ait olduğu belirtilmişti.

Öte yandan, "Kokuka Courageous" isimli petrol tankerini işleten şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Yutaka Katada, saldırı öncesinde mürettebatın havada uçuşan cisimler gördüğünü ve yakınlarda İran donanmasına ait gemi tespit edildiğini öne sürmüştü.

Saldırılar, Japonya Başbakanı Abe Şinzo'nun İran ile ABD arasındaki gerginliğin azaltılması ve Orta Doğu'da istikrarın sağlanması için Tahran'ı ziyaret ettiği sırada yapılmıştı.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, "Elimizdeki istihbari bilgilere, saldırıyı düzenlemek için kullanılan silahlara ve profesyonelliğe baktığımızda İran'ın sorumlu olduğunu görüyoruz." açıklamasında bulunmuştu. ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanlığı da İran Devrim Muhafızları Ordusuna ait bir devriye botunun Umman Körfezi'nde saldırıya uğrayan tankerlerden birinden patlamamış mayınları topladığı iddiasına ilişkin görüntüleri yayımlamıştı.

Saldırıların Abe'nin İran ile diplomasi girişimlerini hedef aldığını söyleyen İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ise tanker saldırılarıyla ilgili ABD'yi "sabotaj diplomasisi" izlemekle suçlamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
İranABDVurdu
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