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İran Avrupa'ya ültimatom verdi

İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Arakçi, Belçika'nın başkenti Brüksel'de "İran-Avrupa İşbirliği Konferansı"na katıldı.

22 Haziran 2018 Cuma 17:17
İran Avrupa'ya ültimatom verdi

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Abbas Arakçi, ABD Başkanı Donald Trump'ın çekildiği Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) olarak adlandırılan nükleer anlaşmanın devam edebilmesi için Avrupa ülkelerinin öneri ve garantilerini bu ay sonuna kadar İran'a sunması gerektiğini belirtti. 

İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Arakçi, Belçika'nın başkenti Brüksel'de "İran-Avrupa İşbirliği Konferansı"na katıldı. 

Arakçi konferansta yaptığı konuşmada, nükleer anlaşmanın devam edebilmesi için Avrupa'nın İran'a öneri ve garantilerini bu ay sonuna kadar sunması gerektiğini söyledi.

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İran Dışişleri Bakan Yardımcısı, Avrupa ülkelerinin ABD'nin yaptırımlarına karşı İran'a destek vermesini ve petrol satışı ve bankacılık işlemleri konusunda garantiler sunmasını istedi. 

Avrupa'nın sunacağı önerileri inceledikten sonra anlaşmada kalıp kalmama konusunda karar vereceklerini belirten Arakçi, "Avrupa'nın sunacağı öneri paketi ve çözümler İran'ın nükleer anlaşmaya devam etmesini sağlayabilir ancak bu sağlanamadığı takdirde İran bir sonraki adımları atacaktır. Bunun sonuçlarının sorumlusu da ABD olacaktır." dedi.

Arakçi, "Avrupa ve anlaşmanın tarafı diğer ülkeler nükleer anlaşmayı sürdürmek istiyorsa daha fazla fedakarlıkta bulunmaları gerekiyor."  ifadesini kullandı.

KOEP, İran ile P5+1 ülkeleri (ABD, İngiltere, Fransa, Rusya, Çin ve Almanya) arasında Temmuz 2015'te imzalanmıştı. Söz konusu ülkeler İran'ın nükleer programında kısıtlamalara gitmesi karşılığında bazı ekonomik yaptırımları kaldırmayı kabul etmişti.

ABD Başkanı Trump, İran'la BM Güvenlik Konseyi üyesi ülkeler ve Almanya arasında Temmuz 2015'te imzalanan anlaşmadan ülkesini 8 Mayıs'ta çekerek, Tahran'a ağır yaptırımlar getireceğini duyurmuştu. Anlaşmanın tarafı diğer ülkeler ise anlaşmanın devamından yana tutum sergiliyorlar.

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