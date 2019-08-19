Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Instagram’dan yeni özellik!
Instagram’dan yeni özellik!
Okul stresi uyurgezerliğe davetiye çıkarıyor!
Okul stresi uyurgezerliğe davetiye çıkarıyor!
Et yedikten sonra bunları yaşıyorsanız alerjiniz olabilir!
Et yedikten sonra bunları yaşıyorsanız...
Sakatatın faydaları nelerdir?
Sakatatın faydaları nelerdir?
Çin dijital paraya hazır
Çin dijital paraya hazır

İran, Cebelitarık Boğazı’na donanma filosu gönderebileceklerini duyurdu.

İran Deniz Kuvvetleri Komutanı Hüseyin Hanzadi, ABD’de bir mahkemenin el koyma kararı aldığı petrol tankeri “Adrian Derya”ya eskortluk yapmak için Cebelitarık Boğazı’na donanma filosu gönderebileceklerini duyurdu.

19 Ağustos 2019 Pazartesi 09:08
İran, Cebelitarık Boğazı’na donanma filosu gönderebileceklerini duyurdu.

İran’ın yarı resmi haber ajansı Mehr’in haberine göre, Hanzadi, Denizciler Günü münasebetiyle düzenlenen törende, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Cebelitarık Yüksek Mahkemesi tarafından serbest bırakılmasına hükmedilen petrol tankerine İran donanmasının eşlik edip etmeyeceğinin sorulması üzerine Hanzadi, “Adrian Derya’ya eskortluk yapmak için Cebelitarık’a donanma filosu gönderme kararı almadık ancak hükümet bizden böyle bir talepte bulunursa Deniz Kuvvetleri o bölgeye filo gönderme hazırlığına sahiptir.” dedi.

İngiltere’ye bağlı Cebelitarık Özerk Yönetimi, 4 Temmuz’da, Suriye’ye yönelik ambargoları ihlal ettiği gerekçesiyle Panama bayraklı “Grace 1” adlı İran tankerini alıkoymuştu. ABD, tankerin serbest bırakılmasının engellenmesi konusunda başvuruda bulunmuş fakat Cebelitarık hükümeti tankerinin serbest bırakıldığını duyurmuştu.
Kararın ardından ABD’deki Columbia Bölge Mahkemesi, İran tankerine el koyma kararı çıkarmıştı.
İran, “Grace 1” adlı tankere serbest bırakıldıktan sonra kendi bayrağını çekmiş ve adını “Adrian Derya” olarak değiştirmişti.
Halen Cebelitarık kara sularında bekleyen tankerin bugün İran’a doğru hareket etmesi bekleniyordu.

AA/..

banner22
Anahtar Kelimeler:
İranCebelitarık Boğazı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dışkısını bağışlayarak öğrenci okutuyor
Dışkısını bağışlayarak öğrenci okutuyor
Irak’tan ABD ve İran’a “Gerginliği azaltma” çağrısı
Irak’tan ABD ve İran’a “Gerginliği azaltma” çağrısı
İngiltere, Deaş üyesini vatandaşlıktan çıkardı
İngiltere, Deaş üyesini vatandaşlıktan çıkardı

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim