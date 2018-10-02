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İran Cumhurbaşkanı halkından özür diledi

İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı İshak Cihangiri, ülkesinde yaşanan sorunlar nedeniyle özür diledi.

02 Ekim 2018 Salı 12:51
İran Cumhurbaşkanı halkından özür diledi

İranlı Öğrenciler Ajansı'na (ISNA) göre, başkent Tahran'da, ülke genelinde açılan bin 700 okul açılışı münasebetiyle düzenlenen programda konuşan Cihangiri, "Ülkeye psikolojik baskı uyguluyorlar. Bazıları da bu baskıdan faydalanmaya çalışıyor. Bazı eksiklikler ve sorunlar nedeniyle milletimizden özür diliyorum." dedi.  

İran'da halk için şartların zorlaştığını kabul ettiğini dile getiren Cihangiri, bu zorlukların bir kısmının ABD'nin yaptırımları nedeniyle olduğunu belirtti. 

Reformistlere yakınlığıyla bilinen Cihangiri ülkesinde yaşanan sorunların bir kısmının doğru program yapmamaktan kaynaklandığına işaret ederek, doğru programların belirlenmesi durumunda sorunların çözülebileceğini kaydetti.

Ekonomik dar boğazın sosyal sorunlara dönüştüğü İran'da halk, ülkede yönetim probleminin olduğunu ileri sürerken yöneticiler, yaşanan krizden başta ABD olmak üzere Batılı ülkeleri sorumlu tutuyor.

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İran Cumhurbaşkanıİshak CihangiriHalközürHaber
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