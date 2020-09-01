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İran'da 101 kişi daha koronavirüsten öldü

İran'da yeni tip koronavirüs (COVID-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 101 artarak 21 bin 672'ye yükseldi.

01 Eylül 2020 Salı 14:52
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İran'da 101 kişi daha koronavirüsten öldü

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, devlet televizyonunda yayımlanan açıklamasında, COVID-19 salgınında son 24 saatte 101 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 1682 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 21 bin 672'ye, vaka sayısının da 376 bin 894'e çıktığını aktardı.

Virüse yakalanan hastalardan 3 bin 709'unun durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşenlerin sayısının da 325 bin 124'e ulaştığı bilgisini verdi.

Bakanlık Sözcüsü Lari, ülkede yapılan toplam test sayısının ise bugün itibarıyla 3 milyon 256 bin 122 olduğunu kaydetti.

İran'da COVID-19'un ilk kez 19 Şubat'ta Kum kentinde tespit edildiği duyurulmuştu.

Anahtar Kelimeler:
İranKoronavirüsCovid19
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