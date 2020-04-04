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İran'da 106 yaşındaki COVID-19 hastası iyileşti

İran'ın Kum kentinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan 106 yaşındaki hastanın 14 günlük tedavisinin ardından tamamen iyileştiği bildirildi.

04 Nisan 2020 Cumartesi 11:56
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İran'da 106 yaşındaki COVID-19 hastası iyileşti

Kum Sağlık Bilimleri Üniversitesinin sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, Furkani Hastanesinde COVID-19 tedavisi gören 106 yaşındaki bir erkek hastanın iyileşerek taburcu edildiği belirtildi.

Açıklamada, hastanın 14 gün boyunca tedavi gördüğü vurgulanarak, tedavi sürecine ilişkin ise bilgi verilmedi.

Kum kentindeki 106 yaşındaki hastanın "COVID-19'u yenen dünyadaki en yaşlı hasta" olduğu düşünülüyor.

Yaşlılar da hastalığı yeniyor

Salgında, en yüksek risk grubunu oluşturan 80 yaş üstü hastalar da COVID-19 tedavisinin ardından tamamen iyileşebiliyor.

Simnan eyaletinde 103 yaşında Haver Ahmedi adlı kadının, Bem kentinde 91 yaşındaki hasta ile Kum kentinde 90 yaşındaki kadının da hastalığı yendikleri açıklanmıştı.

Kovid-19 nedeniyle dün 134 kişinin daha hayatını kaybettiği İran'da, toplam can kaybı 3 bin 294'e, vaka sayısı ise 53 bin 183'e çıktı.

İran'da COVID-19 vakalarının görülmeye başlandığı 19 Şubat'tan bu yana 17 bin 935 kişi sağlığına kavuştu.

Anahtar Kelimeler:
İranCovid-19KoronavirüsCoronavirüs
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