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İran'da 117 kişi daha koronavirüsten öldü

İran'da yeni tip koronavirüs (COVID-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 117 artarak 22 bin 410'a yükseldi.

07 Eylül 2020 Pazartesi 14:19
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İran'da 117 kişi daha koronavirüsten öldü

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, yaptığı açıklamada, COVID-19 salgını nedeniyle son 24 saatte 117 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 2 bin 152 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 22 bin 410'a, vaka sayısının da 388 bin 810'a çıktığını aktardı.

Virüse yakalanan hastalardan 3 bin 733'ünün durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşenlerin sayısının da 335 bin 572'ye ulaştığı bilgisini verdi.

Lari, ülkede toplam 3 milyon 405 bin 55 kişiye test yapıldığını aktardı.

Sözcü Lari, Tahran, Mazenderan, Gilan, Kum, İsfahan, Rezevi Horasanı, Doğu Azerbaycan, Kirman, Kuzey Horasan, Simnan, Yezd, Zencan ve Kazvin eyaletlerinin "kırmızı bölgeler"; Batı Azerbaycan, Elburz, Fars, Loristan, Hürmüzgan, Erdebil, Buşehr, Kirmanşah, Kohgiluye-Buyer Ahmed, Güney Horasan, Merkezi, İlam, Çaharmahal-Bahtiyari, Gülistan ve Huzistan'ın ise "riskli bölgeler" arasında yer aldığını sözlerine ekledi.

Anahtar Kelimeler:
İranKoronavirüsCovid19
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