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İran'da 129 kişi daha koronavirüsten öldü

İran'da yeni tip koronavirüs (COVID-19) sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 129 artarak 22 bin 798'e yükseldi.

10 Eylül 2020 Perşembe 14:05
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İran'da 129 kişi daha koronavirüsten öldü

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, yaptığı açıklamada COVID-19 salgını nedeniyle son 24 saatte 129 kişinin daha hayatını kaybettiğini ve 2 bin 63 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 22 bin 798'e, vaka sayısının da 395 bin 488'e çıktığını aktardı.

Virüse yakalanan hastalardan 3 bin 728'inin durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşenlerin sayısının da 340 bin 842'ye ulaştığı bilgisini verdi.

Lari, ülkede toplam 3 milyon 483 bin 727 kişiye test yapıldığını aktardı.

Sözcü Lari, Tahran, Mazenderan, Gilan, Kum, İsfahan, Rezevi Horasanı, Doğu Azerbaycan, Kirman, Kuzey Horasan, Simnan, Yezd, Zencan ve Kazvin eyaletlerinin "kırmızı bölgeler" ve Batı Azerbaycan, Elburz, Fars, Loristan, Hürmüzgan, Erdebil, Buşehr, Kirmanşah, Kohgiluye-Buyer Ahmed, Güney Horasan, Merkezi, İlam, Çaharmahal-Bahtiyari, Gülistan ve Huzistan'ın ise "riskli bölgeler" arasında yer aldığını sözlerine ekledi.

Anahtar Kelimeler:
İranKoronavirüsCovid19
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