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İran'da 160 kişi daha koronavirüsten öldü

İran'da koronavirüs (COVID-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 160 artarak 11 bin 731'e ulaştı.

06 Temmuz 2020 Pazartesi 13:38
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İran'da 160 kişi daha koronavirüsten öldü

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, COVID-19 salgınında son 24 saatte ülke genelinde 160 kişinin yaşamını yitirdiğini, 2 bin 613 yeni vaka tespit edildiğini açıkladı.

Lari, böylece COVID-19 kaynaklı toplam can kaybının 11 bin 731'e, vaka sayısının da 243 bin 51'e çıktığını aktardı.

Hastalardan 3 bin 201'inin durumunun ağır olduğunu ifade eden Lari, tedavileri tamamlanan 204 bin 83 kişinin ise taburcu edildiğini belirtti.

Sözcü Lari, ülkede şu ana kadar yapılan toplam test sayısının da 1 milyon 820 bin 3 olduğu bilgisini paylaştı.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, Huzistan, Doğu ve Batı Azerbaycan, Kürdistan, Kirmanşah, Hürmüzgan, Buşehr, Rezevi Horasanı ve İlam eyaletlerinin kırmızı bölgeler; Gülistan, Elburz, Kirman, Yezd, Hemedan ve Sistan-Beluçistan eyaletlerinin de riskli bölgeler olduğunu sözlerine ekledi.

Anahtar Kelimeler:
İranKoronavirüsCovid19
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