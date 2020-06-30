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İran'da 167 kişi daha koronavirüsten hayatını kaybetti

İran'da koronavirüs (COVID-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 167 artarak 10 bin 817'ye ulaştı.

30 Haziran 2020 Salı 13:30
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İran'da 167 kişi daha koronavirüsten hayatını kaybetti

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, COVID-19 salgınında son 24 saatte ülke genelinde 167 kişinin yaşamını yitirdiğini, bunun şimdiye kadarki en yüksek sayı olduğunu söyledi.

Toplam can kaybının 10 bin 817'ye ulaştığını belirten Lari, kaydedilen 2 bin 457 yeni vaka ile toplam vaka sayısının da 227 bin 662'ye çıktığını aktardı.

Hastalardan 3 bin 49'unun durumunun ağır olduğunu ifade eden Lari, tedavileri tamamlanan 188 bin 758 kişinin ise taburcu edildiğini belirtti.

Sözcü Lari, ülkede şu ana kadar yapılan toplam test sayısının 1 milyon 666 bin 587 olduğu bilgisini paylaştı.

Lari, Kirmanşah, Kürdistan, Huzistan, Hürmüzgan, Buşehr, Rezevi Horasanı, Batı ve Doğu Azerbaycan eyaletleri "kırmızı bölge", İlam, Sistan-Beluçistan Loristan ve Gülistan ise riskli bölgeler olarak belirlendiğini söyledi.

Anahtar Kelimeler:
İranKoronavirüsCovid19
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