İran'da 187 kişi daha koronavirüsten öldü

Ülkede son 24 saatte 6 bin 261 yeni vaka tespit edildi, toplam vaka sayısı 1 milyon 177 bin 4'e çıktı.

COVID-19'a yakalanan hastalardan 5 bin 419'unun durumu ağır.

Şu ana kadar iyileşenlerin sayısı ise 914 bin 194.