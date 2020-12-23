Künye
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
2 gün daha tutuklu kalacak
2 gün daha tutuklu kalacak
8 yıl hapsi boyladı
8 yıl hapsi boyladı
2 gün daha tutuklu kalacak
2 gün daha tutuklu kalacak
Aracın içindeki çantayı çaldı
Aracın içindeki çantayı çaldı
Nijerya'dan fuhuş amacıyla geldi
Nijerya'dan fuhuş amacıyla geldi
Flaş Haber
Akdoğan'da bir vaka daha!
Kapat

İran'da 187 kişi daha koronavirüsten öldü

İran'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 187 artarak 54 bin 156 oldu.

23 Aralık 2020 Çarşamba 14:33
315 Okunma
İran'da 187 kişi daha koronavirüsten öldü

Ülkede son 24 saatte 6 bin 261 yeni vaka tespit edildi, toplam vaka sayısı 1 milyon 177 bin 4'e çıktı.

COVID-19'a yakalanan hastalardan 5 bin 419'unun durumu ağır.

Şu ana kadar iyileşenlerin sayısı ise 914 bin 194. 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
DSÖ’den uyarı: 2022’ye kadar sürü bağışıklığı sağlanamaz
DSÖ’den uyarı: 2022’ye kadar sürü bağışıklığı sağlanamaz
Putin, devlet başkanlarına 'tam dokunulmazlık' veren yasayı onayladı
Putin, devlet başkanlarına 'tam dokunulmazlık' veren yasayı onayladı
Araştırma: Corona virüs ilk kez İtalya’da ortaya çıktı
Araştırma: Corona virüs ilk kez İtalya’da ortaya çıktı
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim