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İran'da 2 milyon 808 bin uyuşturucu kullanıcısı var

İran Uyuşturucuyla Mücadele Kurumu Sözcüsü Perviz Efşar, ülkede 2 milyon 808 bin uyuşturucu madde kullanıcısı olduğunu duyurdu.

19 Haziran 2018 Salı 12:09
İran'da 2 milyon 808 bin uyuşturucu kullanıcısı var

Efşar, 26 Haziran Dünya Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı İle Mücadele Günü münasebetiyle ülkedeki uyuşturucu sorununa ilişkin basına değerlendirmelerde bulundu.

İran'da uyuşturucu madde kullanımına ilişkin hazırlanan "Madde Bağımlılığının Değerlendirilmesi" adlı son rapora göre, ülkede 2 milyon 808 bin kişinin uyuşturucu madde kullanıcısı olduğunu belirten Efşar, bu kişilerin hepsinin bağımlı olmadığını söyledi. 

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Efşar, "Bu kişiler arasında bağımlılar kesinlikle var ancak ülkede kaç kişinin bağımlı olduğunu kesin olarak belirlemek için Bağımlılık Değerlendirmesi adlı geniş kapsamlı bir çalışma yürütüyoruz. Bu çalışma sonuçlanınca ülkedeki uyuşturucu bağımlılarının sayısını göreceğiz." dedi.

İran'da alkol ve uyuşturucu tüketimi yasak ancak resmi rakamlara göre, yılda yaklaşık 3 bin kişi uyuşturucudan hayatını kaybediyor. Resmi olmayan verilerle bu sayının çok daha yüksek olduğu tahmin ediliyor.

UYUŞTURUCU TÜKETİMİNDE DÜNYADA İKİNCİ SIRADA

Birleşmiş Milletler Uyuşturucu Madde ile Mücadele Ajansı raporlarına göre, dünyada üretilen uyuşturucu maddelerin yüzde 19’unu tüketen tüm Avrupa kıtasından sonra yüzde 15’lik uyuşturucu madde tüketimiyle dünyada ikinci sırada bulunan İran’da uyuşturucu maddeyle mücadele, ülkenin temel sorunları arasında yer alıyor.

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Son Güncelleme: 19.06.2018 12:11
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