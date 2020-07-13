İran'da 203 kişi daha koronavirüsten öldü

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, COVID-19 salgınında son 24 saatte 203 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 2 bin 349 yeni vaka tespit edildiğini söyledi.

Lari, böylece COVID-19 kaynaklı toplam can kaybının 13 bin 32'ye, vaka sayısının da 259 bin 652'ye çıktığını aktardı.

Hastalardan 3 bin 375'inin durumunun ağır olduğunu ifade eden Lari, tedavileri tamamlanan 222 bin 539 kişinin ise taburcu edildiğini belirtti.

Sözcü Lari, ülkede şu ana kadar yapılan toplam test sayısının da 1 milyon 997 bin 967 olduğu bilgisini paylaştı.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, Huzistan, Rezevi Horasanı, Batı Azerbaycan ve Mazenderan eyaletlerinin "kırmızı bölgeler", Tahran, Fars, Kirman, Elburz, Kohgiluye-Buyer Ahmed, Gülistan, Buşehr, Hürmüzgan ve Doğu Azerbaycan eyaletlerinin de "riskli bölgeler" kategorisine girdiğini ifade etti.