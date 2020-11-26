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İran'da 482 kişi daha koronavirüsten öldü

İran'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 482 artarak 46 bin 689 oldu.

26 Kasım 2020 Perşembe 13:19
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İran'da 482 kişi daha koronavirüsten öldü

Ülkede son bir günde 13 bin 961 yeni vaka tespit edildi.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, toplam vaka sayısının 908 bin 346'ya çıktığını açıkladı.

Hastalardan 5 bin 849'unun durumu ağır, şu ana kadar iyileşenlerin sayısı ise 633 bin 275.

İran'da 31 eyaletin tamamı "kırmızı" ve "riskli" bölgeler arasında yer alıyor.

Koronavirüsle Ulusal Mücadele Kurulu, başkent Tahran'ın da aralarında bulunduğu "yüksek riskli bölge" kategorisindeki yaklaşık 150 il ve ilçede, 21 Kasım'dan itibaren zorunlu olmayan işletmelerin 15 gün kapatılacağını açıklamıştı.

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