İran'da 5,6 Büyüklüğünde Deprem

Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezi yerel saatle 10.53'de meydana gelen ve merkez üssü Sistan ve Beluçistan eyaletinin Bezman ilçesine bağlı Mescid-i Hazreti Ebulfazl köyü olan depremin yerin 10 kilometre derinliğinde kaydedildiğini açıkladı.

Depremde can veya mal kaybı olup olmadığına ilişkin ise henüz herhangi bir açıklama yapılmadı.