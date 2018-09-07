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İran'da 5,6 Büyüklüğünde Deprem

 İran'ın güneydoğusundaki Sistan ve Beluçistan eyaletinde 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

07 Eylül 2018 Cuma 12:59
İran'da 5,6 Büyüklüğünde Deprem

Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezi yerel saatle 10.53'de meydana gelen ve merkez üssü Sistan ve Beluçistan eyaletinin Bezman ilçesine bağlı Mescid-i Hazreti Ebulfazl köyü olan depremin yerin 10 kilometre derinliğinde kaydedildiğini açıkladı.
Depremde can veya mal kaybı olup olmadığına ilişkin ise henüz herhangi bir açıklama yapılmadı.

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Anahtar Kelimeler:
İranDeprem
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