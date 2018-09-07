Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezi yerel saatle 10.53'de meydana gelen ve merkez üssü Sistan ve Beluçistan eyaletinin Bezman ilçesine bağlı Mescid-i Hazreti Ebulfazl köyü olan depremin yerin 10 kilometre derinliğinde kaydedildiğini açıkladı.
Depremde can veya mal kaybı olup olmadığına ilişkin ise henüz herhangi bir açıklama yapılmadı.
İran'da 5,6 Büyüklüğünde Deprem
İran'ın güneydoğusundaki Sistan ve Beluçistan eyaletinde 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
07 Eylül 2018 Cuma 12:59
Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezi yerel saatle 10.53'de meydana gelen ve merkez üssü Sistan ve Beluçistan eyaletinin Bezman ilçesine bağlı Mescid-i Hazreti Ebulfazl köyü olan depremin yerin 10 kilometre derinliğinde kaydedildiğini açıkladı.