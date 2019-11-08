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İran'da 5,9 büyüklüğünde deprem: 6 ölü

İran'ın kuzeyindeki Doğu Azerbaycan eyaletinde meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremde 6 kişi öldü, 300'den fazla kişi yaralandı

08 Kasım 2019 Cuma 10:01
İran'da 5,9 büyüklüğünde deprem: 6 ölü

İran'ın kuzeyindeki Doğu Azerbaycan eyaletinde meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremde 6 kişi öldü, 300'den fazla kişi yaralandı.

Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Doğu Azerbaycan eyaletine bağlı Terk şehri olan 5,9 büyüklüğündeki deprem, yerel saatle 02.17'te kaydedildi. Depremin yerin 8 kilometre derinliğinde oluştuğu belirtildi.

İran devlet televizyonu, depremde 6 kişinin hayatını kaybettiğini, 300'den fazla kişinin yaralandığını bildirdi.

Depremin Gilan, Zencan, Erdebil ve Kazvin eyaletlerinde de hissedildiği ve hasara yol açtığı aktarıldı.

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İranDeprem:
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