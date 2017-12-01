Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
103290
ALTIN
161.753
DOLAR
3.9399
STERLİN
5.3136
EURO
4.6883
Bedeninizi bu cihaz belirleyecek!
Bedeninizi bu cihaz belirleyecek!
Tırnak yeme alışkanlığı nasıl bırakılır?
Tırnak yemeği bırakabilirsiniz!
Bu kez doktorları uyardı: Hamilelere şeker yüklemesi yapmayın
Canan Karatay'dan bu kez doktorlara...
Facebook yüzünüzün resmini isteyebilir
Facebook yüzünüzün resmini isteyebilir
'Kadınlar mükemmel şoför ama ortam çok riskli"
'Kadınlar mükemmel şoför ama..."

İran'da 6 büyüklüğünde deprem

İran'ın doğusunda bulunan Kirman eyaletinde 6 şiddetinde deprem meydana geldiği bildirildi...

01 Aralık 2017 Cuma 11:36
İran'da 6 büyüklüğünde deprem
banner10

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), 6 büyüklüğündeki depremin, İran'ın doğusunda bulunan Kirman eyaletinin 58 kilometre kuzeydoğusunda yerin 10 kilometre derinliğinde meydana geldiğini açıkladı.

İran resmi haber ajansı İRNA ise depremin şiddetini 6,1 olarak açıkladı. Depremin bu sabah yerel saatle 06:02'de meydana geldiği belirtildi.

Raver kasabası kaymakamı Muhammed Rıza Mirsadıki İRNA'ya yaptığı açıklamada, depremde herhangi bir can kaybı yaşanmadığını belirtirken, eski evlerin duvarlarının yıkıldığını ve bazı köy yollarının kapandığı bilgisini verdi.

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Endonezya'da 100 milyon kişi sel riski altında!
Endonezya'da 100 milyon kişi sel riski altında!
Nijerya'da Boko Haram köye saldırdı: 5 ölü!
Nijerya'da Boko Haram köye saldırdı: 5 ölü!
Üniversite yurduna saldırı: 11 ölü!
Üniversite yurduna saldırı: 11 ölü!

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim