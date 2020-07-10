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İran'da bir günde COVID-19 nedeniyle 142 kişi hayatını kaybetti

İran'da yeni tip koronavirüs (COVID-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 142 artarak 12 bin 447'ye yükseldi.

10 Temmuz 2020 Cuma 15:25
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İran'da bir günde COVID-19 nedeniyle 142 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, COVID-19 salgınında son 24 saatte 142 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 2 bin 262 yeni vaka tespit edildiğini söyledi.

Lari, böylece COVID-19 kaynaklı toplam can kaybının 12 bin 447'ye, vaka sayısının da 252 bin 720'ye çıktığını aktardı.

Hastalardan 3 bin 319'unun durumunun ağır olduğunu ifade eden Lari, tedavileri tamamlanan 215 bin kişinin ise taburcu edildiğini belirtti.

Sözcü Lari, ülkede şu ana kadar yapılan toplam test sayısının da 1 milyon 922 bin 501 olduğu bilgisini paylaştı.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, Huzistan, Doğu ve Batı Azerbaycan, Kürdistan, Kirmanşah, Hürmüzgan, Buşehr, Rezevi Horasanı ve İlam eyaletlerinin "kırmızı bölgeler", Tahran, İsfahan, Mazenderan, Gülistan, Elburz, Kirman, Yezd, Sistan-Beluçistan, Hemedan ve Erdebil eyaletlerinin de "riskli bölgeler" kategorisine girdiğini belirtti.

Lari ayrıca zorunlu olmayan seyahatlerden kaçınılmasını ve Rezevi Horasanı ile Mazenderan eyaletlerine özellikle gidilmemesini istedi.

Anahtar Kelimeler:
İranCovid19Koronavirüs
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