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İran'da bir kişi hapishanede hayatını kaybetti

İran'da önceki hafta gerçekleşen protestolarda gözaltına alınan bir kişi hapishanede hayatını kaybetti...

08 Ocak 2018 Pazartesi 16:47
İran'da bir kişi hapishanede hayatını kaybetti
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İran'da 28 Aralık 2017'de başlayan ve yaklaşık bir hafta süren protestolarda emniyet güçlerince gözaltına alınan Sina Gamberi isimli bir kişinin hapishanede intihar ettiği iddia edildi.

İran'dan yayın yapan İtimad Online haber sitesine göre, İran meclisindeki Tahran milletvekili MahmudSadıki yaptığı bir açıklamada, Gamberi'nin ölümünü doğruladı.      

Sadıki, "Maalesef Sina Gamberi'nin öldüğü haberi doğrudur. İstihbarat makamlarından aldığım bilgiye göre, emniyet güçleri tarafından gözaltına alınan bu kişi, Evin Hapishanesi'nde intihar etmiştir." dedi.      

Milletvekili Sadıki, konunun araştırıldığını sözlerine ekledi.      

İran'daki olaylar, 28 Aralık'ta Meşhed'de bir grup göstericinin, ülkedeki hayat pahalılığı, işsizlik, yolsuzluk gibi sorunları protesto etmesiyle başlamıştı. Kısa sürede rejim karşıtı gösterilere dönüşen protestolar, Tahran, Kirmanşah, Senendeç, Zencan, Şiraz, Kum, Şiraz, Ahvaz, Zahidan, Erak, HurremAbad gibi pek çok kente yayılmıştı.      

Ülke genelindeki olaylarda 20'nin üzerinde kişinin hayatını kaybettiği, binden fazla göstericinin gözaltına alındığı bildirilmişti.      

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