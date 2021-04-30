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İran'da corona virüsü yok eden sprey geliştirildi

İran Korona Virüs ile Mücadele Konseyi Başkanı Ali Rıza Reisi, İran’ın Covid-19’a karşı “COVİD” isimli sprey geliştirdiğini açıkladı.

30 Nisan 2021 Cuma 10:57
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İran'da corona virüsü yok eden sprey geliştirildi

Corona virüs salgını karşı aşılama kampanyaları devam ederken, birçok ülke virüse karşı çeşitli ilaçlar üzerinde çalışmayı sürdürüyor. İran’ın başkenti Tahran’da bulunan Mesih Danişver Hastanesi’nde corona virüse karşı geliştirilen “COVID” isimli sprey tanıtıldı.

İran Korona Virüs İle Mücadele Konseyi Başkanı Ali Rıza Reisi yaptığı açıklamada, virüse karşı sprey geliştirdiklerini ve kısa zamanda seri üretime geçirilerek spreyin satışa sunulacağını belirtti.

Reisi, geliştirilen spreyin corona virüse karşı koruduğunu belirterek, “Dünyada hala en etkili yöntem maske kullanmak. Bunun yanı sıra geliştirdiğimiz bu spreyi maske ve kıyafet üzerinde kullandığımızda, kendisi virüsü tespit ederek yok ediyor” dedi.

Virüsün daha çok hava yoluyla bulaştığını belirten Reisi, "Bu sprey corona virüsü tespit ederek kendisi yok ediyor" ifadesini kullandı.

Reisi, İran’ın birçok tıbbı teçhizat ihtiyacını kendisinin karşıladığını ifade ederek, geliştirilen sprey nedeniyle İranlı bilim insanlarına teşekkür etti.

Anahtar Kelimeler:
Corona VirüsİranSprey
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