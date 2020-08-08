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İran'da COVİD-19 nedeniyle bir günde 132 kişi daha hayatını kaybetti

İran'da yeni tip koronavirüs (COVİD-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 132 artarak 18 bin 264'e yükseldi.

08 Ağustos 2020 Cumartesi 14:01
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İran'da COVİD-19 nedeniyle bir günde 132 kişi daha hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, devlet televizyonuna yaptığı açıklamada COVİD-19 salgınına ilişkin son bilgileri aktardı.

Son 24 saatte COVİD-19 nedeniyle 132 kişinin daha hayatını kaybettiğini belirten Lari, "Ülke genelinde 2 bin 125 yeni vaka tespit edildi ve bunlardan 1049'u hastanelerde tedavi altına alındı."dedi.

Toplam can kaybı 18 bin 264'e yükseldi

Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 18 bin 264'e, vaka sayısının ise 324 bin 692'ye çıktığını ifade etti.

Virüse yakalanan hastalardan 4 bin 148'inin durumunun ağır olduğunu kaydeden Bakanlık Sözcüsü Lari, iyileşen hasta sayısının da 282 bin 122'ye ulaştığını söyledi.

Lari, şu ana kadar ülke genelinde yapılan toplam test sayısının ise 2 milyon 661 bin 965 olduğunu sözlerine ekledi.

Sağlık personelinden "muharrem ayı etkinliklerine" ilişkin uyarı

Öte yandan İranlı sağlık çalışanları, kor onavirüs salgınındaki vahim tabloya rağmen muharrem ayı etkinliklerinin toplu şekilde düzenlenmesinin salgının artışına neden olabileceği uyarısında bulundu.

İran Tıp Konseyi tarafından yayımlanan ve ülkedeki dini karar verici makamlara hitaben yazılan mektupta, yetkililerin muharrem ayındaki matem törenlerinin sağlık talimatlarına riayet edilerek düzenleneceğine ilişkin açıklamalarına işaret edilerek, "Bu toplantılarda hiçbir kurum sağlık protokollerine uyulacağını garanti edemez." ifadeleri kullanıldı.

Mektupta, toplu etkinliklerin vaka artışlarına ve ölümlere yol açacağı uyarısında bulunularak, şöyle devam edildi:

"Caferi fıkhının dinamik içtihat yeteneklerinden faydalanmak suretiyle her evi bir Hüseyniye'ye çevirmek, medya ve internet ortamını azami şekilde kullanmak ya da ihtiyaç sahiplerine gıda yardım paketleri dağıtmak gibi yeni yöntemlerle yüzlerce kişinin ölümü engellenebilir."

İran'da Hazreti Hüseyin ve beraberindeki 72 kişinin hicri takvime göre 10 Muharrem 61 yılında bugünkü Irak'ın Kerbela bölgesinde Emevi Halifesi Yezid bin Muaviye'nin ordusu tarafından şehit edilmesinin anısına her yıl ülke genelinde anma ve yas törenleri düzenleniyor.

Anahtar Kelimeler:
İranCovid19Koronavirüs
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