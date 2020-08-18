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İran'da COVID-19 nedeniyle can kaybı 20 bine dayandı

İran'da yeni tip koronavirüs (COVID-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 168 artarak 19 bin 972'ye yükseldi.

18 Ağustos 2020 Salı 14:28
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İran'da COVID-19 nedeniyle can kaybı 20 bine dayandı

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, devlet televizyonunda yayımlanan açıklamasında, COVID-19 salgınında son 24 saatte 168 kişinin yaşamını yitirdiğini ve 2 bin 385 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 19 bin 972'ye, vaka sayısının da 347 bin 835'e çıktığını belirtti.

Virüse yakalanan hastalardan 3 bin 882'sinin yoğun bakım ünitelerinde tedavi gördüğünü söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşenlerin sayısının da 300 bin 881'e ulaştığı bilgisini verdi.

Lari ayrıca, ülkede yapılan toplam test sayısının ise bugün itibarıyla 2 milyon 914 bin 49 olduğunu kaydetti.

Mazenderan, Tahran, Kum, Gülistan, Kuzey Horasan, Erdebil, İsfahan, Elburz, Rezevi Horasanı, Kirman, Simnan, Doğu Azerbaycan, Merkezi, Yezd ve Gilan eyaletlerinin "kırmızı bölge" olarak adlandırılan yüksek riskli eyaletler olduğunu belirten Lari, 11 eyaletin de riskli bölgeler olarak belirlendiğini sözlerine ekledi.

İran'da COVID-19'un ilk kez 19 Şubat'ta Kum kentinde tespit edildiği duyurulmuştu.

Anahtar Kelimeler:
İranCovid19Koronavirüs
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