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İran'da COVİD-19 nedeniyle son 24 saatte 212 kişi hayatını kaybetti

İran'da yeni tip koronavirüs (COVİD-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 212 artarak 15 bin 912'ye yükseldi.

27 Temmuz 2020 Pazartesi 14:26
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İran'da COVİD-19 nedeniyle son 24 saatte 212 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, COVİD-19 salgınında son 24 saatte 212 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 2 bin 434 yeni vaka tespit edildiğini söyledi.

Lari, böylece COVİD-19 kaynaklı toplam can kaybının 15 bin 912'ye, vaka sayısının da 293 bin 606'ya çıktığını aktardı.

Hastalardan 3 bin 819'unun durumunun ağır olduğunu ifade eden Lari, tedavileri tamamlanan 255 bin 144 kişinin ise taburcu edildiğini belirtti.

Test sayısı 2 milyon 353 bin 532 oldu

Sözcü Lari, ülkede şu ana kadar yapılan toplam test sayısının da 2 milyon 353 bin 532 olduğu bilgisini paylaştı.

Lari, Mazenderan, Fars, Doğu ve Batı Azerbaycan, Rezevi Horasanı, Elburz, Huzistan, Loristan, Gülistan, Kirman, Zencan ve İlam'ın "kırmızı bölgeler", Tahran, İsfahan, Buşehr, Hürmüzgan, Kazvin, Merkezi, Kuzey Horasan, Hemedan, Güney Horasan, Simnan, Sistan-Beluçistan, Erdebil ve Kohgiluye- Buyer Ahmed'in de "riskli bölgeler" olarak belirlendiğini sözlerine ekledi.

Anahtar Kelimeler:
İranCovid19Koronavirüs
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