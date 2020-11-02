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İran'da COVID-19 ölümlerinde rekor artış

İran'da koronavirüs (COVID-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 440 artarak 35 bin 738 oldu.

02 Kasım 2020 Pazartesi 14:15
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İran'da COVID-19 ölümlerinde rekor artış

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, salgında son 24 saatte 440 kişinin daha hayatını kaybettiğini ve 8 bin 289 yeni vaka tespit edildiğini açıkladı.

Lari, virüs kaynaklı toplam can kaybının 35 bin 738’e, vaka sayısının da 628 bin 78’e çıktığını aktardı.

COVID-19'a yakalanan hastalardan 5 bin 315’inin durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşenlerin sayısının da 491 bin 247'ye ulaştığını kaydetti.

Toplam 5 milyon 142 bin 2 kişiye testin yapıldığı ülkede, 31 eyaletin tamamı "kırmızı" ve "riskli" bölgeler arasında yer alıyor.

İran genelinde 25 eyalet merkezi ve 89 ilçede zorunlu olmayan iş yerlerinin kapatılması kararı alınmıştı. Öte yandan 25 eyalet merkezine de giriş çıkışlar yasaklanmıştı. 

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