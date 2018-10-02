Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
98161
ALTIN
231.066
DOLAR
5.9787
STERLİN
7.7580
EURO
6.9063
iPhone XS'lerde şimdi de şarj hatası çıktı!
iPhone XS'lerde şarj hatası!
‘Akıllı telefon akıllıca değil’
‘Akıllı telefon akıllıca değil’
2019'da Dünya'ya düşecek!
2019'da Dünya'ya düşecek!
Bu 5 Besin Kalbi Genç Tutuyor
Bu 5 Besin Kalbi Genç...
Cinsel Sağlık için Dikkat Edilmesi Gereken 5 Hijyen Konusu
Cinsel Sağlık için Dikkat Edilmesi...

İran'da doğal gaz boru hattında patlama

İran'ın güneybatısındaki Huzistan eyaletinde doğal gaz boru hattında patlama meydana geldi. 

02 Ekim 2018 Salı 13:54
İran'da doğal gaz boru hattında patlama

Devlet televizyonunun haberine göre, Huzistan Kriz Yönetim İdaresi Genel Müdürü Kiyumers Hacızade, Bağ Melik İlçesi yakınlarında Huzistan-İsfahan doğal gaz boru hattında patlama meydana geldiğini duyurdu. 

Hacızade, patlamanın ardından güvenlik gerekçesiyle çevredeki yerleşim yerlerinin tahliye edildiğini belirtti. 

Patlamanın boru hattındaki gaz sızıntısı nedeniyle gerçekleştiğini aktaran Hacızade, olayla ilgili incelemenin sürdüğünü ifade etti. 

Huzistan eyaletine bağlı Ahvaz, 22 Eylül'de İran-Irak savaşının 38. yılı münasebetiyle gerçekleştirilen askeri geçit töreni sırasında 25 kişinin öldüğü 69 kişinin yaralandığı bir terör saldırısına sahne olmuştu.

banner22
Anahtar Kelimeler:
İranDoğal GazBoru HattıPatlamaHaber
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Nobel Fizik Ödülü Sahiplerini Buldu
Nobel Fizik Ödülü Sahiplerini Buldu
Suriye'de rejim geçen ay 41 sivili işkenceyle öldürdü
Suriye'de rejim geçen ay 41 sivili işkenceyle öldürdü
Avrupa'da e-kitap gibi elektronik yayınlarda vergi indirimi
Avrupa'da e-kitap gibi elektronik yayınlarda vergi indirimi

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim