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İran'da günlük ölü sayısında rekor artış

İran'da yeniden yükselişe geçen yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını nedeniyle son 24 saatte 200 kişi hayatını kaybetti; bu sayı virüsün başlangıcından bu yana kaydedilen en yüksek sayı oldu.

07 Temmuz 2020 Salı 14:30
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İran'da günlük ölü sayısında rekor artış

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, COVID-19 salgınında son 24 saatte ülke genelinde 200 kişinin yaşamını yitirdiğini ve 2 bin 637 yeni vaka tespit edildiğini söyledi.

Lari, COVID-19 kaynaklı toplam can kaybının 11 bin 931'e, vaka sayısının da 245 bin 688'e çıktığını aktardı.

Hastalardan 3 bin 270'inin durumunun ağır olduğunu ifade eden Lari, tedavileri tamamlanan 207 bin kişinin ise taburcu edildiğini belirtti.

Sözcü Lari, ülkede şu ana kadar yapılan toplam test sayısının 1 milyon 846 bin 793 olduğu bilgisini paylaştı.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, Huzistan, Doğu ve Batı Azerbaycan, Kürdistan, Kirmanşah, Hürmüzgan, Buşehr, Rezevi Horasanı ve İlam eyaletlerinin kırmızı bölgeler, Tahran, İsfahan, Mazenderan, Gülistan, Elburz, Kirman, Yezd, Sistan-Beluçistan, Hemedan, Zencan ve Erdebil eyaletlerinin de riskli bölgeler olduğunu sözlerine ekledi.

İran'da koronavirüsün ülkede yayılmaya başladığı tarihten bu yana günlük en yüksek ölü sayısı pazar günü 163 olarak kaydedilmişti.

COVID-19, İran'da ilk olarak 19 Şubat'ta Kum kentinde görülmüş, ardından ülkenin tamamına yayılmıştı.

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İranKoronavirüsCoronavirüs
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