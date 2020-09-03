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İran'da koronavirüs kaynaklı can kaybı 22 bine yaklaştı

İran'da yeni tip koronavirüs (COVID-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 129 artarak 21 bin 926'ya ulaştı.

03 Eylül 2020 Perşembe 13:54
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İran'da koronavirüs kaynaklı can kaybı 22 bine yaklaştı

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, yaptığı açıklamada COVID-19 salgını nedeniyle son 24 saatte 129 kişinin daha hayatını kaybettiğini ve 1994 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 21 bin 936'ya, vaka sayısının da 380 bin 746'ya çıktığını aktardı.

Virüse yakalanan hastalardan 3 bin 702'sinin durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşenlerin sayısının da 328 bin 595'e ulaştığı bilgisini verdi.

Sözcü Lari, Tahran, Mazenderan, Gilan, Kum, İsfahan, Rezevi Horasanı, Doğu Azerbaycan, Kirman, Kuzey Horasan, Simnan, Yezd, Zencan ve Kazvin eyaletlerinin "kırmızı bölgeler", Batı Azerbaycan, Elburz, Fars, Loristan, Hürmüzgan, Erdebil, Buşehr, Kirmanşah, Kohgiluye-Buyer Ahmed, Güney Horasan, Merkezi, İlam, Çaharmahal-Bahtiyari, Gülistan ve Huzistan'ın ise "riskli bölgeler" arasında yer aldığını sözlerine ekledi.

İran'da COVID-19'un ilk kez 19 Şubat'ta Kum kentinde tespit edildiği duyurulmuştu.

Anahtar Kelimeler:
İranKoronavirüsCovid19
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