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İran'da koronavirüsten rekor günlük ölüm

İran'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 235 artarak 16 bin 147'ye yükseldi.

28 Temmuz 2020 Salı 14:30
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İran'da koronavirüsten rekor günlük ölüm

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, COVID-19 salgınında son 24 saatte 235 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 2 bin 667 yeni vaka tespit edildiğini söyledi.

Lari, böylece COVID-19 kaynaklı toplam can kaybının 16 bin 147'ye, vaka sayısının da 296 bin 273'e çıktığını aktardı.

Hastalardan 3 bin 902'sinin durumunun ağır olduğunu ifade eden Lari, tedavileri tamamlanan 257 bin 19 kişinin ise taburcu edildiğini belirtti.

Sözcü Lari, ülkede şu ana kadar yapılan toplam test sayısının da 2 milyon 380 bin 122 olduğu bilgisini paylaştı.

Lari, Tahran, Mazenderan, Gülistan, Fars, Doğu Azerbaycan, Erdebil, İsfahan, Elburz, İlam, Rezevi Horasanı, Kirman, Kuzey Horasan, Simnan, Loristan ve Hürmüzgan'ın "kırmızı bölgeler", Batı Azerbaycan, Huzistan, Buşehr, Çaharmahal-Bahtiyari, Zencan, Hemedan, Merkezi, Yezd, Gilan, Kum ve Kohgiluye-Buyer Ahmed'in de "riskli bölgeler" olarak belirlendiğini sözlerine ekledi.

Anahtar Kelimeler:
İranKoronavirüs
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