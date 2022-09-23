İran'da Mahsa Amini protestoları yayılıyor

İran'da gösteriler, 80'den fazla kent ve kasabaya yayıldı. Sokaklar, "Kadın, yaşam ve özgürlük" sloganlarıyla yankılandı.
22 yaşındaki Mahsa Amini, gözaltındayken hayatını kaybetti.
Polis, genç kadının kalp rahatsızlığı yaşayarak acilen hastaneye kaldırıldığını öne sürdü. Ancak genç kadının gözaltında şiddete maruz kaldığı iddia edildi.
İran makamları bu iddiaları reddetti. Amini'nin otopsi raporuysa henüz açıklanmadı.
Protestolar, ülke geneline yayıldı. Çok sayıda kişi hayatını kaybetti, yaralananlar oldu.
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, göstericilerin eylemlerini 'kabul edilemez' olarak niteledi "gözaltında ölüm soruşturulmalı" dedi.
Baba Emcet Amini, kızının bir sağlık sorunu olmadığını belirtti, "Tanıklar kızımın gözaltında dövüldüğünü söylüyor" diye konuştu.
Amerika Birleşik Devletleri, Amini'yi gözaltına alan Ahlak Polisi Müdürüne yaptırım kararı aldı. İran'da Güvenlik ve İstihbarat birimlerindeki bazı isimler de yaptırım listesine alındı.