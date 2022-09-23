İran'da Mahsa Amini protestoları yayılıyor

İran'da ahlak polisi tarafından gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybeden Mahsa Amini protestoları devam ediyor. Gösteriler neredeyse tüm ülkeye yayıldı. Resmi makamlara göre en az 17 kişi hayatını kaybetti. İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ise Amini'nin ölümünün soruşturulması gerektiğini söyledi.