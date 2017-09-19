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İran'da mülteci faciası: Çok sayıda ölü var

İran'ın Fars eyaletine bağlı Şiraz kenti yakınlarında, polisin ateş açması sonucu yoldan çıkarak devrilen araçta bulunan çok sayıda Afgan mültecinin hayatını kaybettiği bildirildi.

19 Eylül 2017 Salı 20:14
İran'da mülteci faciası: Çok sayıda ölü var

İran'ın Fars eyaletine bağlı Şiraz kenti yakınlarında, polisin ateş açması sonucu yoldan çıkarak devrilen araçta bulunan çok sayıda Afgan mültecinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Afganistan'ın "Salam Vatar" sitesinin, Takhar Eyalet Valiliği Sözcüsü Sünnetullah Timur'a dayandırdığı haberde, kaçak yollarla İran'a giren bir grup Takharlı mülteciyi taşıyan aracın, Şiraz'dan Tahran'a giderken polisin ateş açması sonucu devrildiği belirtildi.

Timur, olayda hayatını kaybedenlerin sayısı konusunda net bilgiye sahip olmadıklarını, ancak ilk belirlemelere göre, ölenlerin 15'inin Takhar eyaletinden olduğunu kaydetti.

Görgü tanıkları ise olayda en az 23 Afgan mültecinin yaşamını yitirdiğini ifade etti.

İran makamları olayla ilgili henüz açıklama yapmadı.

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