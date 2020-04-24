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İran'da ölü sayısı 5 bin 574'e yükseldi

İran'da yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 93 artarak 5 bin 574'e yükseldi.

24 Nisan 2020 Cuma 14:22
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İran'da ölü sayısı 5 bin 574'e yükseldi

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, devlet televizyonundan canlı yayınlanan açıklamasında, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde 93 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 1168 yeni vaka tespit edildiğini duyurdu.

Böylece ülkede COVID-19 kaynaklı can kaybının 5 bin 574'e çıktığını aktaran Cihanpur, toplam vaka sayısının ise 88 bin 194'e ulaştığını bildirdi.

Virüse yakalanan hastalardan 3 bin 121'inin durumunun kritik olduğunu dile getiren Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, şu ana kadar iyileşen hasta sayısının ise 66 bin 596 olduğunu belirtti.

Cihanpur, ülke genelinde bugüne kadar yapılan COVID-19 test sayısının ise 399 bin 927 olduğunu sözlerine ekledi.

Anahtar Kelimeler:
İranKoronavirüsCovid-19
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