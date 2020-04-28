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İran'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 728'e yükseldi

İran'da yeni tip koronavirüsten (COVID-19) koruduğu söylentileri üzerine tüketimi artan sahte içkiden zehirlenerek hayatını kaybedenlerin sayısı 728'e yükseldi.

28 Nisan 2020 Salı 15:53
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İran'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 728'e yükseldi

Etemadonline haber sitesinin İran Sağlık Bakanlığı kaynaklarına dayandırdığı haberinde, ülkede COVID-19'un görülmesinden bu yana yaklaşık 2,5 ayda sahte içkiden ölenlerin sayısının 728'e ulaştığı aktarıldı.

İran Yargı Erki Sözcüsü Gulam Hüseyin İsmaili, 7 Nisan'da, ülke genelinde sahte içki nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısını 600 olarak açıklamıştı.

Ülkede yasa dışı şekilde üretilerek dağıtılan alkolün çoğunlukla gerekli standartları karşılamadığını belirten İsmaili, alkol üreten birçok kişinin yakalandığını ve ağır şekilde cezalandırılacağını ifade etmişti.

Çin'den dünyaya yayılan COVID-19, İran'da ilk olarak 19 Şubat'ta Kum kentinde görülmüş, ardından ülkenin tamamına yayılmıştı.

İran'da bugün itibarıyla koronavirüs kaynaklı can kaybı 5 bin 877'ye, vaka sayısı ise 92 bin 584'e ulaştı.

Anahtar Kelimeler:
İranKoronavirüsCovid-19
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Gibri 2020-04-28 17:00:53

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