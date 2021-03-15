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İran'da son 24 saatte 100 kişi hayatını kaybetti

İran'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 100 artarak 61 bin 330'a yükseldi.

15 Mart 2021 Pazartesi 13:30
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İran'da son 24 saatte 100 kişi hayatını kaybetti

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, salgında son 24 saatte 100 kişinin hayatını kaybettiğini, 7 bin 980 yeni vaka tespit edildiğini ve bunlardan 963'ünün hastanelere yatırıldığını açıkladı.

Ülkede virüs kaynaklı can kaybı 61 bin 330'a, vaka sayısı da 1 milyon 754 bin 933'e çıktı.

COVID-19'a yakalanan hastalardan 3 bin 839'u yoğun bakım ünitelerinde tedavi görüyor. Salgının başından bu yana iyileşenlerin sayısı ise 1 milyon 499 bin 301'e ulaştı.

11 şehir kırmızı bölge olarak belirlendi

Yaklaşık 83 milyon nüfusa sahip ülkede yapılan toplam test sayısı bugün itibarıyla 11 milyon 781 bin 317 oldu.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Lari, ülke genelinde risk durumuna göre 11 şehrin "kırmızı", 32 şehrin "turuncu", 251 şehrin "sarı" ve 154 şehrin de "mavi" bölgeler olarak belirlendiğini duyurdu.

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