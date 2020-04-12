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İran'da son 24 saatte 117 kişi koronavirüsten öldü

İran'da son 24 saatte koronavirüs (COVID-19) nedeniyle 117 kişi daha hayatını kaybetti, toplam can kaybı 4 bin 474'e yükseldi.

12 Nisan 2020 Pazar 13:53
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İran'da son 24 saatte 117 kişi koronavirüsten öldü

İran'ın resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, son 24 saatte COVID-19 nedeniyle ülke genelinde 117 kişinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı.

Böylece toplam ölü sayısının 4 bin 474'e çıktığını belirten Cihanpur, vaka sayısının da bin 657 artarak 71 bin 686'ya ulaştığı bilgisini verdi.

Virüse yakalanan hastalardan 3 bin 930'unun durumunun ağır olduğunu dile getiren Cihanpur, 43 bin 894 kişinin ise tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiğini aktardı.

İran'da COVID-19'un ilk kez 19 Şubat'ta Kum kentinde tespit edildiği duyurulmuştu.

Anahtar Kelimeler:
İranKoronavirüsCovid-19
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