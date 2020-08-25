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İran'da son 24 saatte 125 kişi koronavirüsten öldü

İran'da yeni tip koronavirüs (COVID-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1 günde 125 artarak 20 bin 901'e yükseldi.

25 Ağustos 2020 Salı 14:00
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İran'da son 24 saatte 125 kişi koronavirüsten öldü

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, devlet televizyonunda yayımlanan açıklamasında, COVID-19 salgınında son 24 saatte 125 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 2 bin 213 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 20 bin 901'e, vaka sayısının da 363 bin 363'e çıktığını aktardı.

Virüse yakalanan hastalardan 3 bin 839'unun durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşenlerin sayısının da 313 bin 58'e ulaştığı bilgisini verdi.

Bakanlık Sözcüsü Lari, ülkede yapılan toplam test sayısının ise bugün itibarıyla 3 milyon 88 bin 313 olduğunu kaydetti.

İran'da COVID-19'un ilk kez 19 Şubat'ta Kum kentinde tespit edildiği duyurulmuştu.

Anahtar Kelimeler:
İranKoronavirüsCovid19
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