İran'da son 24 saatte 125 kişi koronavirüsten öldü

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, devlet televizyonunda yayımlanan açıklamasında, COVID-19 salgınında son 24 saatte 125 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 2 bin 213 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 20 bin 901'e, vaka sayısının da 363 bin 363'e çıktığını aktardı.

Virüse yakalanan hastalardan 3 bin 839'unun durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşenlerin sayısının da 313 bin 58'e ulaştığı bilgisini verdi.

Bakanlık Sözcüsü Lari, ülkede yapılan toplam test sayısının ise bugün itibarıyla 3 milyon 88 bin 313 olduğunu kaydetti.

İran'da COVID-19'un ilk kez 19 Şubat'ta Kum kentinde tespit edildiği duyurulmuştu.