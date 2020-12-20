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İran'da son 24 saatte 177 kişi COVID-19'dan hayatını kaybetti

İran'da son 24 saatte 177 kişi COVID-19'dan hayatını kaybetti

20 Aralık 2020 Pazar 16:20
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İran'da son 24 saatte 177 kişi COVID-19'dan hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, yaptığı açıklamada, COVID-19 salgınında son 24 saatte 177 kişinin daha hayatını kaybettiğini ve 6 bin 312 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Lari, virüs kaynaklı toplam can kaybının 53 bin 625'e vaka sayısının da 1 milyon 158 bin 384'e çıktığını aktardı.

COVID-19'a yakalanan hastalardan 5 bin 563'ünün durumunun ağır olduğunu söyle yen Lari, şu ana kadar iyileşenlerin sayısının da 885 bin 54 olduğunu ifade etti.

Ülkede 7 milyon 46 bin 447 test uygulandığını belirten Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, ülke genelinde 205 ilçenin turuncu ve 243 ilçenin de sarı bölge olarak belirlendiğini sözlerine ekledi.

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