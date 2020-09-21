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İran'da son 24 saatte 177 kişi COVID-19'dan hayatını kaybetti

İran'da yeni tip koronavirüs (COVID-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 177 artarak 24 bin 478 oldu.

21 Eylül 2020 Pazartesi 14:54
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İran'da son 24 saatte 177 kişi COVID-19'dan hayatını kaybetti

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, yaptığı açıklamada, COVID-19 salgınında son 24 saatte 177 kişinin yaşamını yitirdiğini ve 3 bin 341 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

"Vaka sayısı da 425 bin 481'e çıktı"

Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 24 bin 478'e, vaka sayısının da 425 bin 481'e çıktığını aktardı.

Virüse yakalanan hastalardan 3 bin 912'sinin durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşenlerin sayısının da 361 bin 523'e ulaştığı bilgisini verdi.

Lari, ülkede toplam 3 milyon 773 bin 300 kişiye test yapıldığını aktardı.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, ülkedeki 31 eyaletten 29'unun "kırmızı" ve "riskli" bölgeler arasında yer aldığını sözlerine ekledi.

İran'da günlük koronavirüs vakaları 31 Ağustos'ta 1642'ye, hayatını kaybedenlerin sayısı da 1 Eylül'de 101 kişiye düşmüştü. Muharrem ayı etkinliklerinin ardından vakalar ve ölü sayıları yeniden yükselmeye başladı.

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