İran'da son 24 saatte 212 kişi koronavirüsten öldü

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, devlet televizyonunda yayınlanan açıklamasında, COVID-19 salgınında son 24 saatte 212 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 2 bin 751 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 17 bin 617'ye, vaka sayısının da 314 bin 786'ya çıktığını aktardı.

Virüse yakalanan hastalardan 4 bin 132'sinin durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşen hasta sayısının da 272 bin 535'e ulaştığı bilgisini verdi.

Bakanlık Sözcüsü Lari, ülkede yapılan toplam test sayısının ise bugün itibarıyla 2 milyon 560 bin 374 olduğunu kaydetti.

Lari, başta Hazar Denizi kıyısındaki tatil bölgelerinden Mazenderan ve Gilan eyaletleri olmak üzere Tahran, Gülistan, Kuzey Horasan, Erdebil, İsfahan, Elburz, Rezevi Horasanı, Simnan, Doğu Azerbaycan, Merkezi ve Yezd eyaletlerinin "kırmızı bölge" olarak adlandırılan yüksek riskli eyaletler olduğunu belirtti.