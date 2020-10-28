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İran'da son 24 saatte 415 kişi COVID-19'dan hayatını kaybetti

İran'da yeni tip koronavirüs (COVID-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 415 artarak 33 bin 714 oldu.

28 Ekim 2020 Çarşamba 14:24
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İran'da son 24 saatte 415 kişi COVID-19'dan hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, yaptığı açıklamada, COVID-19 salgınında son 24 saatte 415 kişinin daha hayatını kaybettiğini ve 6 bin 824 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Lari, virüs kaynaklı toplam can kaybının 33 bin 714’e, vaka sayısının da 558 bin 648’e çıktığını aktardı.

Virüse yakalanan hastalardan 5 bin 12’sinin durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşenlerin sayısının da 467 bin 917’ye ulaştığı bilgisini verdi.

Lari, ülkede toplam 4 milyon 821 bin 681 kişiye test yapıldığını kaydetti.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, ülkedeki 31 eyaletin tamamının "kırmızı" ve "riskli" bölgeler arasında yer aldığını sözlerine ekledi.

Vakaların artması nedeniyle başkent Tahran, Kum, Kazvin ve Elburz eyaletlerinde yeniden kısıtlamalara gidilmişti.

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