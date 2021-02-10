İran'da son 24 saatte 61 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, koronavirüs salgınıyla ilgili son verileri paylaştı.

Açıklamaya göre, Covid-19 salgınında son 24 saatte 61 kişi hayatını kaybetti, 7 bin 585 yeni vaka tespit edildi ve bunlardan 611'i hastanelere yatırıldı.

Böylece ülkede toplam can kaybı 58 bin 686'ya, vaka sayısı da 1 milyon 488 bin 981'e çıktı.

Covid-19'a yakalanan hastalardan 3 bin 743'ünün yoğun bakım ünitelerinde tedavisi devam ediyor. Salgının başlangıcından bu yana iyileşenlerin sayısı ise 1 milyon 272 bin 287 oldu.

Yaklaşık 83 milyon nüfuslu ülkede yapılan toplam test sayısı 9 milyon 831 bin 993'e yükseldi.