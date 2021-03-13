Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
3 ay cezaevinde bekleyecekler
3 ay cezaevinde bekleyecekler
7 gün daha poliste tutuklu kalacak
7 gün daha poliste tutuklu...
75 gün cezaevinde bekleyecekler
75 gün cezaevinde bekleyecekler
2 ay cezaevine gönderildi
2 ay cezaevine gönderildi
4 buçuk yıl hapis cezası
4 buçuk yıl hapis cezası

İran'da son 24 saatte 73 can kaybı

İran'da koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 73 artarak 61 bin 142'ye yükseldi.

13 Mart 2021 Cumartesi 13:56
259 Okunma
İran'da son 24 saatte 73 can kaybı

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, yaptığı açıklamada, COVID-19 salgınında son 24 saatte 73 kişinin hayatını kaybettiğini, 7 bin 802 yeni vaka tespit edildiğini ve bunlardan 485'inin hastanelere yatırıldığını belirtti.

Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 61 bin 142'ye, vaka sayısının da 1 milyon 739 bin 360'a çıktığını aktardı.

Virüse yakalanan hastalardan 3 bin 836'sının yoğun bakım ünitelerinde tedavi gördüğünü söyleyen Lari, salgının başlangıcından bu yana iyileşenlerin sayısının ise 1 milyon 485 bin 179'a ulaştığını ifade etti.

Test sayısı 11 milyon 651 bini geçti

Lari ayrıca, yaklaşık 83 milyon nüfusluk ülkede yapılan toplam test sayısının bugün itibarıyla 11 milyon 651 bin 917 olduğunu kaydetti.

Sözcü Lari, ülke genelinde 11 şehrin kırmızı, 32 şehrin turuncu, 251 şehrin sarı ve 154 şehrin de mavi bölge olarak belirlendiğini sözlerine ekledi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ABD'de bir doktor "torununa sarılabilirsin" reçetesi yazdı
ABD'de bir doktor "torununa sarılabilirsin" reçetesi yazdı
Kazakistan'da An-26 tipi askeri kargo uçağı düştü
Kazakistan'da An-26 tipi askeri kargo uçağı düştü
Keman çalarak moral veriyor
Keman çalarak moral veriyor
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim